Berlin. Zwei Jahre nach dem Brexit-Votum ist Großbritannien in der Frage des EU-Austritts noch immer gespalten. Laut einer Umfrage des privaten Nachrichtensenders Sky News, über die verschiedene Medien am Montag berichteten, befürworten 50 Prozent einen Brexit, 48 Prozent sind dagegen. Laut der Erhebung wären 27 Prozent demnach auch mit einem sogenannten harten Brexit, also einem Austritt ohne Anschlussvereinbarung mit der EU, zufrieden. Außerdem sprach sich jeder zweite Befragte dafür aus, über eine Brexit-Übereinkunft mit Brüssel in einem weiteren Referendum abzustimmen.

Die Frist für eine Einigung zwischen der EU und Großbritannien über den Austritt läuft im März 2019 aus, dann muss Großbritannien die Union verlassen, ob mit oder ohne Anschlussvereinbarung. Nach wie vor sind zentrale Punkte der Verhandlungen ungelöst, wie der Status von Nordirland oder die künftigen Handelsbeziehungen mit dem Festland.