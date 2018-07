Das Carr-Feuer wütete zuletzt auf einer Fläche von 42 000 Hektar. Fast tausend Häuser wurden zerstört. 38 000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Insgesamt zerstörten die Waldbrände in Kalifornien bisher 81 000 Hektar Land. Sechs Menschen starben im Carr-Feuer, darunter eine 70-Jährige mit ihren zwei kleinen Urenkeln. Im Ferguson-Feuer starben zwei Feuerwehrmänner. Einer von ihnen war am Sonntag von einem Baum erschlagen worden. AFP/nd

Redding. In Kalifornien haben 12 000 Feuerwehrleute aus dem ganzen Land den Kampf gegen mehrere verheerende Waldbrände fortgesetzt. Das sogenannte Ferguson-Feuer unweit des Yosemite-Nationalparks sei zu 30 Prozent eingedämmt, erklärte Kaliforniens Behörde für Forstwesen und Brandschutz (Cal Fire) am Montagabend. Das Carr-Feuer im Norden des US-Bundesstaats bereitete den Feuerwehrmännern indes weiter Probleme. Seit Donnerstag starben bei den Waldbränden mindestens acht Menschen.

