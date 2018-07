»Es ist ein sonderbarer Ort jenseits unserer Realität«: Mädchen auf Müllberg 1.8. seite 14 maße: 273,5 x 150 Dieses Bild wurde von Thomas Blum am 30.07.2018 um 13:53 Uhr vom Computer FEU01B verschickt. Die Telefonnummer ist: 1778, die Email lautet: t.blum@nd-online.de. Foto: camino-Film

Wie ist Agbogbloshie zu einer Deponie für Elektroschrott geworden?

Christian Krönes: Das Projekt hat Anfang der 2000er Jahre als europäisches Entwicklungshilfeprojekt begonnen. Damals wurden gebrauchte Computer nach Ghana geschickt. Das hat sich verändert, als Geschäftsleute anfingen, auch kaputte Computer hinzuschicken. Jetzt sieht es so aus: Im Hafen von Accra kommen Frachtschiffe mit Tausenden Containern an. Davon sind 90 Prozent der Geräte unbrauchbar, sie werden auch nicht überprüft. Zwar ist der Export von kaputten Geräten aus dem Ausland durch die Basler Konvention verboten. In der Praxis wird es aber noch gemacht. Solange die Geräte als »gebraucht« gekennzeichnet werden, dürfen sie verschickt werden - und das ist für viele ein riesiges Geschäft. Es ist viel billiger, kaputte Geräte nach Ghana zu verschicken, als sie hier in Europa ordnungsgemäß zu entsorgen.

Und diese illegalen Exporte fallen nicht auf?

Roland Sc...