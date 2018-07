Was soll das sein

Potsdam. Das Land will von Dürreschäden betroffene Landwirte finanziell unterstützen. Zunächst werde die Bereitstellung von fünf Millionen Euro geprüft, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Dienstag. Die Summe stehe noch aus dem Nachtragshaushalt bereit. Damals waren 20 Millionen Euro für Witterungsschäden eingeplant worden. »Was für Witterungsschäden durch Überflutungen und Frost im Jahr 2017 galt, sollte auch für Dürreschäden im Jahr 2018 möglich sei«, so Woidke. Die Finanzämter wollen betroffenen Bauern bei steuerlichen Fragen entgegenkommen, teilte Finanzminister Christian Görke (LINKE) mit. Sie würden über Anträge etwa zur Stundung fälliger Steuern oder auf Anpassung der Vorauszahlungen unter Berücksichtigung der besonderen Notlage entscheiden. dpa/nd