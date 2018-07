Dschalalabad. Bei einem bewaffneten Angriff auf ein Regierungsgebäude im ostafghanischen Dschalalabad sind nach amtlichen Angaben am Dienstag mindestens 15 Menschen getötet worden, sagte ein Sprecher der Provinzregierung von Nangarhar. In der Nähe des Gebäudes befinden sich die Büros zahlreicher internationaler Organisationen. AFP/nd

Eine aktuelle Studie beschäftigt sich mit den Kreisgebietsreformen in Sachsen-Anhalt 2007 und Sachsen 2008

Gericht: Schuld des Angeklagten an Bombenanschlag nicht nachzuweisen

