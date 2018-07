Sotschi. Der UNO-Sondergesandte Staffan de Mistura will Anfang September mit Russland, Iran und der Türkei über eine Verfassungskommission für Syrien beraten. Das Treffen solle in Genf stattfinden, teilte de Mistura am Dienstag mit. Ein Sprecher sagte der Nachrichtenagentur TASS zufolge, der Vermittler habe auch bei den Syrien-Gesprächen im südrussischen Sotschi mit den drei Garantiemächten über die nächsten Schritte gesprochen. dpa/nd