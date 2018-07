Brisbane. Wegen der Vorbereitung eines Selbstmordanschlags ist ein Islamist in Australien zu 17 Jahren und vier Monaten Gefängnis verurteilt worden. Ein Gericht in Brisbane sprach den 25-Jährigen am Dienstag schuldig, 2014 auf australischem Boden ein Attentat geplant zu haben. Er hatte ein Geständnis abgelegt. In seiner Wohnung hatte die Polizei unter anderem ein geladenes Gewehr, mehrere Schwerter und Material zum Bau von Molotow-Cocktails sichergestellt. dpa/nd