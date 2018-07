Foto: dpa/How Hwee Young

In China wird der Jahrestag der Volksbefreiungsarmee am heutigen 1. August viel weniger aufwendig begangen als im Vorjahr. Inhaltlich gab es in den vergangenen zwölf Monaten aber Entwicklungen, die die Modernisierung der Armee in ein neues Licht rücken. Kern der Veränderung ist, dass nach dem 19. Parteitag der KP Chinas im Oktober die militärpolitische und technische Neuausrichtung der Streitkräfte parallel zur weiter intensivierten politischen, außenwirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Positionierung Chinas vollzogen wird.

Peking ist sichtbar dabei vorangekommen, ein nichtmilitärisches Sicherheitssystem zu etablieren. In dessen Mittelpunkt steht der Auf- und Ausbau vielseitiger multilateraler Wirtschaftsbeziehungen, vor allem über die »Shanghai Cooperation Organization« und das »Bo'ao Asiatische Wirtschaftsforum« - eine Art Gegenstück zum Weltwirtschaftsforum in Davos. Es geht China dabei auch um die Vertiefung der Koopera...