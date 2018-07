Tbilissi. Die Südkaukasusrepublik Georgien hat Strafen für den privaten Konsum von Marihuana aufgehoben. Das Rauchen von Cannabis sei eine persönliche Frage für jeden Einzelnen und gefährde die öffentliche Ordnung nicht, entschied das Verfassungsgericht am Montag in Tbilissi. Bislang wurde das Rauchen von Joints mit einer Buße von umgerechnet 170 Euro geahndet. dpa/nd

