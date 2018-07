Foto: Gräfenhausen. Ein Reh kreuzt an einer Waldlichtung nahe Gräfenhausen in Hessen eine Kreisstraße. Derzeit steigt nach Angaben der Forstbehörden das Risiko von Wildunfällen auf den Landstraßen. Grund sei die Paarungszeit bei Rehen, die von Ende Juli bis Mitte August gehe. Die liebestollen Rehböcke, die hinter Ricken her seien, würden kaum auf den Straßenverkehr Rücksicht nehmen. Besondere Aufmerksamkeit sollten Autofahrer an Streckenabschnitten durch Wälder und entlang von Feldern walten lassen sowie dort, wo vor Wildwechsel gewarnt werde. Wo ein Reh auftauche, sollte mit weiteren Tieren gerechnet werden. Bei einem Unfall mit Wild sei die Polizei oder der Jagdpächter zu rufen. Es gehe nicht nur um die Schadensregulierung, sondern auch darum, dass verletzte Tiere erlöst werden. dpa/nd Foto: dpa/Arne Dedert