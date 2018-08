Stuttgart. Mandeloperationen gehören zu den häufigsten chirurgischen Eingriffen bei Kindern und sind mit starken postoperativen Schmerzen verbunden. Eine Studie in der Fachzeitschrift »LRO Laryngo-Rhino-Otologie« zeigt, dass Eltern den Schmerzmittelbedarf ihrer Kinder oft unterschätzen. Ein neuer Fragebogen kann ihnen nun helfen, ihre Einschätzung zu objektivieren. Da kleine Kinder ihre Schmerzen selten mit Worten beschreiben können, sind indirekte Hinweise auch für Ärzte wichtig. Bei Schmerzen weinen Kinder unter fünf Jahren nicht nur, viele verziehen das Gesicht, strampeln mit den Beinen oder zeigen körperliche Unruhe. nd

