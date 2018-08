Was soll das sein

Die neue italienische Rechtsregierung schafft den freien Eintritt in öffentlichen Museen ab, der bisher an jedem ersten Sonntag im Monat galt. Die jetzige Regelung beachte nicht die Besuchszahlen, die je nach Saison und Region variierten. Nach dem Sommer solle sie daher nicht mehr gelten.

Kulturminister Alberto Bonisoli hatte die Neuregelung am Dienstag angekündigt. »Nehmen wir zum Beispiel Pompeji: Wer geht da im November hin? Man könnte dann den ersten oder alle Sonntage freien Eintritt gewähren, weil es nicht so viele Leute gibt«, sagte er. »Das Problem ist, wenn man dazu gezwungen ist, den ersten Sonntag im August freien Eintritt zu geben, mit Tausenden von ausländischen Touristen, die (...) denken, dass die Italiener verrückt sind, weil sie sie gratis reinlassen.« Die Vorgängerregierung hatte den freien Sonntag eingeführt, was sowohl bei Touristen als auch Einheimischen gut ankam. Die Maßnahme sei ein »kultureller und sozialer Faktor, der rund 10 Millionen Menschen seit dem Sommer 2014 erreicht hat«, erklärte Ex-Kulturminister Dario Franceschini. Es wäre schade, dies wieder abzuschaffen. dpa/nd