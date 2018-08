San Francisco. Das chinesische Unternehmen Huawei hat den US-Konkurrenten Apple erstmals in einem Quartal auf dem Smartphone-Markt überholt. Wie das US-Marktforschungsunternehmen IDC mitteilte, stieg der chinesische Konzern zwischen April und Juni zur Nummer zwei hinter Marktführer Samsung aus Südkorea und vor Apple auf. Samsung verkaufte 71,5 Millionen Handys - ein Marktanteil von 20,9 Prozent. Huawei folgte mit 54,2 Millionen Geräten (15,8 Prozent), Apple kam mit 41,3 Millionen iPhones (12,1 Prozent) auf Rang drei. Der globale Smartphone-Markt ging im zweiten Quartal hingegen im Vergleich zum Vorjahr um 1,8 Prozent auf 342 Millionen verkaufte Geräte zurück. Grund sei auch eine Marktsättigung. AFP/nd

