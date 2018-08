Ahlbeck. In den Bädern Ahlbeck, Heringsdorf und Bansin auf Usedom (Mecklenburg-Vorpommern) reicht seit Mittwoch die Kurkarte, um den Bus auf der gesamten Ferieninsel zu nehmen. Die drei Bäder testen in den kommenden drei Monaten die Einführung der KaiserbäderCard, teilte die TourismusService GmbH mit. Inhaber einer Kurkarte dürfen dann das komplette Busstreckennetz der Usedomer Bäderbahn bis nach Wolgast und Lubmin nutzen. Übernachtungsgäste erhalten die KaiserbäderCard von ihrem Vermieter, Tagesgäste in den Touristeninformationen und an den Kurkartenautomaten auf den Promenaden. Einwohner nutzen ihre Jahreskurkarte, die sie kostenlos erhalten. dpa/nd