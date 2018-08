Der Sozialist Heiner Halberstadt hat ’68 in Frankfurt am Main eine wichtige Rolle gespielt. Heute wird er 90 Jahre alt

Eleven hat, als sie noch kleiner war, heftige Sachen erlebt und verfügt über außergewöhnliche Fähigkeiten. Ansonsten ist sie ein normales Mädchen, das gern mit anderen Kindern zusammen ist und Unsinn macht, vor allem mit ihrem Freund Mike. Das kann man sich in der sogenannten Serie »Stranger Things« anschauen. Im sogenannten echten Leben kann die 14-Jährige außergewöhnlich gut schauspielern. Sie spielt die berühmte Schauspielerin Millie Bobby Brown, die auf Fotos schon ziemlich erwachsen aussieht, für Calvin Klein modelt und von »Time« zu den »100 einflussreichsten Personen der Welt« gezählt wird. Sie wurde mit Preisen ausgezeichnet, allerdings nicht für diese Rolle, die sie perfekt beherrscht, wie sie gerade wieder zeigte: Nach siebenmonatiger Beziehung mit dem 15-jährigen Popsänger Jacob Sartorius teilte sie die Trennung per Instagram mit: »Die Entscheidung von Jacob und mir war im völligen, gegenseitigen Einverständnis. Wir sind beide happy und bleiben Freunde.« rst

