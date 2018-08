Aachen. In Nordrhein-Westfalen sind bereits zwei Monate vor Semesterbeginn an den Hochschulen Tausende Studenten auf Wohnungssuche. Allein an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen suchen nach Angaben des Allgemeinen Studierenden Ausschusses (Asta) schon jetzt mehr als 6500 Studenten eine Unterkunft. In dieser Zahl sind die Studienanfänger, die im Wintersemester nach Aachen kommen, noch gar nicht enthalten. Auch in anderen Städten sieht die Situation nicht besser aus. Besonders angespannt ist die Lage in Münster. Die Zahl der Studenten in NRW nimmt laut Statistischem Landesamts von Jahr zu Jahr zu. Im Wintersemester 2016/17 gab es landesweit mehr als 768 000 Studenten, so viel wie noch nie. dpa/nd