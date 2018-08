Aachen. Nach vermeintlichen Hilfeschreien »einer Frau« sind Polizisten bei einem Einsatz in Aachen (Nordrhein-Westfalen) fast im Kreißsaal gelandet. Mehrere Anwohner hatten Hilfeschreie »einer Frau« gehört und fast zeitgleich höchst besorgt die Polizei alarmiert - laut einer Polizei-Mitteilung »richtigerweise«. Vier Einsatzwagen brausten los. Um 4.04 Uhr kam dann die Meldung aus der Streife »Robert 11/31«: »Hören die Schreie auch!« Die Vermutung der Kollegen in einem anderen Fahrzeug: »Könnte auch aus dem Marienhospital kommen. Fragen nach, ob im Kreißsaal eine Geburt ist.« Volltreffer! Vier Frauen brachten dort gleichzeitig Kinder zur Welt. dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Familie von Ludwig Baumann soll Geld zurückzahlen / LINKE kündigt parlamentarische Initiative an

In Portugal werden Flüchtlinge von der Regierung aktiv umworben

Organisation appelliert an Türkei

Mehr als 30 deutsche Künstler lassen sich in Rettungswesten fotografieren

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!