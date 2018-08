Die Reichen werden reicher, die Armen ärmer. Es gibt immer mehr Kriege, Gewaltverbrechen, Naturkata-strophen. Grundfalsch, denn unser Gehirn verführt uns zu einer dramatisierenden Weltsicht, die mitnichten der Realität entspricht. Dies meinte der im vergangenen Jahr verstorbene schwedische Statistiker und Wissenschaftler Hans Rosling, dessen letztes, von Bill Gates überschwänglich gelobtes Werk jetzt auch auf Deutsch erschien: »Factfulness. Wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist« (Ullstein, 400 S., geb., 24 €).

Mit seinem Weltbestseller »Das Kapital im 21. Jahrhundert« hat Thomas Piketty eine heftige Kontroverse über die wachsende Ungleichheit ausgelöst. Nun legt er mit einem jungen Team von Ökonomen nach, die seinen Befund bekräftigen und vertiefen: »Die weltweite Ungleichheit - World Inequality Report« (C. H. Beck, 416 S., br., 20 €).

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Wilhelm Bartsch unterwegs in Zeit- und Weltgeschichte

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!