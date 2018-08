Es mutet so an, als ob sich Trump und Juncker nicht nur auf neue Gespräche über ein neues Freihandelsabkommen verständigten, sondern auch auf einen gemeinsamen Feind. Vermutlich war das auch im Sinne der Bundesregierung, die zuvor zwar etwas mit der chinesischen Regierung auf Tuchfühlung ging, nun aber Peking wieder vor die Tür setzte. Dafür brauchen sich die deutschen Autobauer nicht mehr um US-Zölle sorgen.

Nur eine Woche ist es her, da kuschelten EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus, riefen in die Welt hinaus, sie hätten einen Deal gemacht, den Handelsstreit beigelegt. Seitdem ist einiges passiert: Die Bundesregierung stoppte Versuche chinesischer Investoren, sich bei deutschen Firmen einzukaufen. Und jetzt tritt auch noch Trump Richtung Peking nach und droht, die US-Zölle für chinesische Produkte von zehn auf 25 Prozent zu erhöhen.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Ulrike Henning fragt nach dem Augenmaß in der Pflegekostenfinanzierung

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!