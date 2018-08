Was Studenten wissen sollten: das BAföG (Teil 1)

Was Studenten wissen sollten: das BAföG (Teil 2)

Gewerkschaften und Grüne führen den Rückgang der Geförderten auf gravierende Mängel im Bafög-System zurück. Die Entwicklung bedeute nämlich keinesfalls, dass weniger Unterstützung notwendig wäre, vielmehr seien die Einkommensfreibeträge der Eltern, wonach sich das Bafög bemesse, viel zu niedrig, erklärte die stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Elke Hannack. Sie mahnte zu einer Reform an. »Dringender Handlungsbedarf« bestehe auch bei der Wohnpauschale für Studierende mit eigenem Haushalt.

Die Regierungsparteien haben in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, »bis 2021 eine Trendumkehr zu erreichen«. Für eine Bafög-Reform soll bis dahin eine Milliarde Euro zusätzlich fließen. Dies reicht jedoch aus Sicht von Kritikern nicht aus.

Die Zahl der Bafög-Empfänger ist erneut zurückgegangen. Im vergangenen Jahr erhielten 782 000 Schüler und Studierende die staatliche Ausbildungsförderung, etwa 41 000 weniger als noch im Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Der Rückgang hält damit bereits seit fünf Jahren an und ist laut Statistikbehörde auf die steigenden Einkommen der Eltern und eine höhere Erwerbstätigenquote zurückzuführen. Dadurch erhielten weniger Menschen eine Förderung. Die Zahl der Studenten, die Bafög erhalten, verringerte sich um 4,6 Prozent auf 557 000. Bei den Schülern gab es einen Rückgang um 5,8 Prozent auf 225 000.

