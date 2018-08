Delhi. Das Oberste Gericht in Indien hat sich in einen Vergewaltigungs- und Folterskandal in Waisenhäusern eingeschaltet: Die Richter forderten die Regierung des Bundesstaat Bihar eindringlich zur Aufklärung der Vorfälle auf, so indische Medien am Donnerstag. Eine unabhängige Untersuchung im April hatte ergeben, dass in staatlichen Kinderheimen in Bihar sexueller Missbrauch von Kindern an der Tagesordnung ist. Am schlimmsten waren die Zustände den Berichten zufolge in einer Einrichtung in Muzaffarpur. Nach ärztlichen Angaben sollen in der als »Horrorhaus« bezeichneten Unterkunft mehr als 30 Mädchen und Jungen über vier Jahre hinweg immer wieder vergewaltigt und gefoltert worden sein. Es gibt Gerüchte, dass einige Opfer später ermordet wurden. Die Polizei hat inzwischen elf Verdächtige festgenommen, unter anderem einen ehemaligen Politiker. Die Opposition in Bihar fordert den Rücktritt der Landesregierung. epd/nd