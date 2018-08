Ladenthin. Ein abgesackter Straßenabschnitt an der deutsch-polnischen Grenze gibt den Straßenbehörden im Kreis Vorpommern-Greifswald derzeit Rätsel auf. Es handelt sich um die erst vor wenigen Jahren erneuerte Kreisstraße VG 83 zwischen Ladenthin und dem polnischen Warnik, wie ein Kreissprecher in Greifswald sagte. Die Straße müsse nun zwischen dem 7. und dem 11. August komplett gesperrt und repariert werden. Die Ursache für das plötzliche Absacken in der Fahrbahnmitte sei noch unklar. Die Erneuerung der Straßenverbindung, die über 60 Jahre gesperrt gewesen war, war vor rund zehn Jahren ein EU-Pomerania-Projekt, um das Zusammenleben in der Region Szczecin zu erleichtern. dpa/nd