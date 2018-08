Wegen der anhaltenden Hitze will der Senat Obdachlose in den kommenden Tagen mit Wasser und Sonnencreme versorgen. Von Freitag bis Sonntag werde dazu der Protokollbus der Landesregierung eingesetzt, erklärte die Sozialverwaltung am Donnerstag. »Nicht nur an kalten, sondern auch an diesen besonders heißen Tagen brauchen obdachlose Menschen Unterstützung«, hieß es. Der Senat mahnte, Obdachlose bräuchten derzeit »unsere erhöhte Aufmerksamkeit, das Angebot von Hilfe oder einfach nur eine Flasche Wasser«. Jeder solle »wachsam gegenüber all jenen sein, denen es am Nötigsten fehlt und ihnen Hilfe anzubieten«. AFP/nd