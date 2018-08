Wiesbaden. Weniger Schüler und Studenten haben 2017 in Brandenburg BAföG erhalten. Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte, wurden 21 317 Menschen unterstützt; im Vorjahr waren es 22 592. Den Höchstförderbetrag von 735 pro Monat erhielten 57,5 Prozent (2016: 58 Prozent). Durchschnittlich bekamen die BAföG-Empfänger in Brandenburg 497 Euro und damit 29 Euro mehr als 2016. dpa/nd