Es ist beileibe nicht das Unterlaufen von Gürtellinien in der politischen Auseinandersetzung, das Seehofer derzeit zu schaffen macht. Als der CSU-Chef zum Bundesinnenminister wurde, meinte mancher Kritiker besorgt, nun werde der Bock zum Gärtner gemacht. Das hatte auch mit Seehofers Gewohnheit zu tun, neben Gürtellinien auch andere Maßstäbe eines rücksichtsvollen menschlichen Umgangs nicht allzu hoch zu hängen - zumindest, wenn es um Menschen ging, die keinen Einfluss auf den Ausgang von Landtagswahlen haben, um Migranten vor allem. Die heranrückende Wahl in Bayern ist es auch, die die zunehmende Nervosität Seehofers wie seiner CSU erklärt. Seehofer weiß, dass danach wieder ein Bock gebraucht wird - ein Sündenbock.

