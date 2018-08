Was soll das sein

Zielfahnder haben am Flughafen Amsterdam einen mutmaßlichen Unterstützer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat festgenommen, gegen den die Generalstaatsanwaltschaft Berlin ein Ermittlungsverfahren führt. Der 29 Jahre alte Yusup B. sei dringend verdächtig, die Finanzierung von Ausbildung und Waffenbeschaffung des IS durch Geldüberweisungen unterstützt zu haben. Er habe sich nach Südamerika abgesetzt, nachdem er von den Ermittlungen Kenntnis erlangt habe. Brandenburger Zielfahnder konnten den Angaben zufolge allerdings seinen neuen Aufenthaltsort lokalisieren. Bei der Einreise aus Südamerika sei er dann in Amsterdam verhaftet worden. dpa/nd