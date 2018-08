Rund 987 000 Menschen sind dem UN-Nothilfebüro zufolge im Juni in den Regionen Gedeo und West Guji vor einem neu aufgeflammten ethnischen Konflikt um knappes Land geflohen. Der Konflikt werde aber von der internationalem Gemeinschaft wenig beachtet, kritisierte das IKRK. In den vergangenen Wochen galt die Aufmerksamkeit vor allem den Reformen des neuen Regierungschefs Abiy Ahmed, der unter anderem mit dem Nachbarland Eritrea Frieden geschlossen hat. dpa/nd

Addis Abeba. Im nordostafrikanischen Äthiopien warnen Helfer vor einer Katastrophe. Hintergrund sind eine neue Gewaltwelle und die Flucht von knapp einer Million Menschen. Die Betroffenen in südlichen Regionen des Landes lebten unter katastrophalen Bedingungen, so Crystal Wells vom Internationalen Komitee des Roten Kreuzes (IKRK).

