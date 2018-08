Union und SPD würden zusammen nur noch 47 Prozent erzielen, wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre. Das ist der geringste Rückhalt, der für die derzeitigen Koalitionspartner bisher im »Deutschlandtrend« registriert wurde. dpa/nd Kommentar Seite 2

Berlin. Die AfD ist im ARD-»Deutschlandtrend« auf 17 Prozent gestiegen, die CDU/CSU auf 29 Prozent gesunken. Das ist der tiefste Wert, der in der Umfrage von Infratest dimap je für die Union gemessen wurde - und der höchste Wert für die AfD. Sie liegt damit nur noch einen Punkt hinter der SPD. Unterm Strich sind die Veränderungen allerdings gering: Die Union verliert im Vergleich zur letzten Erhebung Anfang Juli einen Prozentpunkt, die AfD gewinnt einen hinzu. Die SPD bleibt im Dauertief bei unverändert 18 Prozent. Die Grünen verbessern sich auf 15 Prozent (+1), die LINKE kommt auf 9 (unverändert), die FDP auf 7 Prozent (-1).

