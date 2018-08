Foto: Karlsruhe. Lichtspiele am Schloss Karlsruhe in Baden-Württemberg: Noch bis zum 9. September wird die Barockfassade des früheren Residenzschlosses wieder zur größten »Leinwand« Deutschlands. Die anderthalbstündigen Lichtshows - auf dem Foto mit Spiegelung im Schlossbrunnen - starten täglich um 21.30 Uhr. Mit dem früheren Einbruch der Dunkelheit verschiebt sich der Beginn: Ab dem 17. August geht es um 21 Uhr los, ab 23. August dann bereits um 20.30 Uhr. Keine Projektionen wird es am 4. August geben, um die Karlsruher Museumsnacht - an der das im Schloss untergebrachte Badische Landesmuseum teilnimmt - nicht zu konterkarieren. dpa/nd Foto: dpa/Uli Deck