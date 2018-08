Rostock. Die Kinder- und Jugendklinik der Universitätsmedizin Rostock in Mecklenburg-Vorpommern hat das Qualitätssiegel für Kinderkliniken in Deutschland für die Jahre 2018/19 erhalten. Das Siegel wird seit 2009 vergeben und gilt jeweils für zwei Jahre. Durch die regelmäßige Neubewertung der Kinderkliniken soll eine stetige Verbesserung der stationären pädiatrischen Versorgung unterstützt werden. Das Siegel wird von der Gesellschaft der Kinderkrankenhäuser und Kinderabteilungen in Deutschland verliehen. »Unsere Aufgabe ist die bestmögliche Behandlung der uns anvertrauten Kinder und die Weiterentwicklung des Fachgebiets durch innovative Forschung und Lehre«, sagte Klinikdirektor Professor Michael Radke. Dazu gehöre die Weiterbildung junger Ärzte zu Fachärzten für Kinderheilkunde und Jugendmedizin. In Rostocks Kinder- und Jugendklinik werden 40 vollstationäre Betten für die medizinische Maximalversorgung betrieben, so Radke. Auch gibt es im Poliklinikbereich eine große Anzahl von Spezialambulanzen. dpa/nd