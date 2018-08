Was soll das sein

Saarbrücken. In der saarländischen Linkspartei rumort es weiter: Die bisherige stellvertretende Fraktionsvorsitzende Dagmar Ensch-Engel erklärte nach Angaben der Fraktion vom Donnerstag ihren Austritt. Sie sei damit ihrer Abwahl als stellvertretende Vorsitzende zuvorgekommen, teilte ein Sprecher mit. Fünf Abgeordnete der Fraktion hätten den Antrag gestellt, Ensch-Engel von ihrer Aufgabe zu entbinden, »da die nötige Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht mehr gegeben war«. Die Fraktion schrumpft damit von sieben auf sechs Abgeordnete. Im Juli hatten drei Mitglieder des Landesvorstands ihren Rücktritt erklärt und dabei von »tiefer Zerrissenheit des Landesverbandes« gesprochen. Die drei ehemaligen Vorstandsmitglieder kritisierten auch, dass der Jugendverband der Linken in seiner Arbeit in der Partei behindert und verunglimpft werde. dpa/nd