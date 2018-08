Bayreuth. Die Bayerische Schlösserverwaltung zieht Konsequenzen aus der anhaltenden Hitze und Trockenheit. »Die Wasserspiele in der Eremitage Bayreuth ruhen derzeit, weil die sie speisenden Quellen nur noch wenig Wasser führen«, teilte die Schlösserverwaltung am Freitag in München mit. Der Wasserstand des Schwanenteiches am Schloss Rosenau bei Coburg liege zwar einen Meter niedriger als sonst. »Die Teichbewohner wie die berühmten Trauerschwäne sind aber noch nicht in Gefahr«, hieß es. dpa/nd