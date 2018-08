Bonn. Wegen der niedrigen Pegelstände können viele Binnenschiffe nur noch eingeschränkt fahren. Auf dem Rhein, der wichtigsten Wasserstraße hierzulande, sei ein Passieren teils nur noch mit halber Ladung oder weniger möglich, teilte die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt mit. »Sollten das warme Hochdruckwetter anhalten und keine entscheidenden Niederschläge fallen, werden die Wasserstände weiter fallen«, sagte Sprecherin Claudia Thoma. »Gegebenenfalls kann der Schiffsverkehr dann streckenweise zum Erliegen kommen.« Auf dem Rhein werden rund 80 Prozent aller Güter der Binnenschiffer transportiert. So tief wie im Rekordsommer 2003 ist der Wasserstand jedoch noch nicht. Der Rhein hat laut Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt 50 Zentimeter mehr Wasser als damals. dpa/nd

