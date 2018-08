Der Ebertplatz in Köln ist ein Kriminalitätsschwerpunkt - die Architektur ist mitschuldig

Düsseldorf. Der Kampf gegen Computerkriminalität muss aus Sicht des nordrhein-westfälischen Justizministers Peter Biesenbach (CDU) mit schärferen Waffen geführt werden. Er will bereits das Anbieten eines internetbasierten Dienstes, der schwere Straftaten im verborgenen Teil des Internets - dem sogenannten Darknet - ermöglicht, unter Strafe stellen. Die Cyberkriminalität verursacht seinen Angaben zufolge bundesweit einen volkswirtschaftlichen Gesamtschaden von 55 Milliarden Euro jährlich. Zum Kernbereich der Computerkriminalität zählen Datenfälschung, Sabotage, Ausspähen und Abfangen von Daten sowie Softwarepiraterie. Allein hier registrierte die Polizei in NRW 2017 fast 23 000 Fälle. Die Dunkelziffer gilt im Bereich Cybercrime als hoch. dpa/nd

