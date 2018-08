Alle Kandidaten zur Präsidentenwahl am 23. Dezember müssen sich bis Mittwoch registrieren lassen. Katumbi ist ein früherer Gouverneur der erzreichen Südprovinz Katanga. Der Geschäftsmann lebt seit zwei Jahren im Exil in Belgien, weil die kongolesische Justiz gegen ihn wegen Immobilienbetrugs vorging. dpa/nd

Kinshasa. Der kongolesische Politiker Moise Katumbi ist mit seinem Versuch gescheitert, aus dem Exil heimzukehren, um seine Kandidatur bei der Präsidentenwahl im Dezember anzumelden. Die Behörden hätten ihm die Einreise verwehrt, teilte sein Sprecher Olivier Kamitatu am Samstag mit.

Die Zahl der Sozialwohnungen ist in Deutschland stark gesunken

Behörden in Deutschland haben Tausende Pistolen und Gewehre eingesammelt

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!