Wismar. Der Bau und die Sanierung von Schulen und Hortgebäuden hat sich nach Angaben von Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) in Mecklenburg-Vorpommern zum Schwerpunkt der Städtebauförderung entwickelt. Etwa die Hälfte der Förderanträge der Kommunen bezögen sich auf Schulbauprojekte, sagte Pegel in Wismar, wo er seine Sommertour durch das Land fortsetzte. Nach Straßen- und sozialem Wohnungsbau war in Wismar die Städtebauförderung Schwerpunkt seiner Gespräche mit Kommunalpolitikern. Für das Programmjahr 2018 stünden knapp 68 Millionen Euro an Finanzhilfen bereit. Der Bund gewähre davon rund 35,3 Millionen, das Land 32,5 Millionen Euro. Seit Jahresbeginn seien rund 15 Millionen Euro davon ausgezahlt worden. dpa/nd