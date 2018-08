Dresden. Die 21. Auflage des Elbeschwimmen in Dresden verzeichnet einen neuen Rekord. 1781 Wagemutige stürzten sich am Sonntag in den 26 Grad warmen Fluss, das waren etwa 100 mehr als im Vorjahr, sagte Initiator Dietrich Ewers. Kinder, Jugendliche und Senioren kamen zum Teil in historischen Schwimmanzügen und in Kostümen. Die 3,5 Kilometer lange Strecke stromabwärts sei kein Wettbewerb gewesen, so Ewers. Es habe eher Volksfestcharakter geherrscht. dpa/nd