Tel Aviv. Zehntausende Menschen, darunter viele Angehörige der drusischen Minderheit in Israel, haben in Tel Aviv gegen das neue Nationalstaatsgesetz demonstriert. Nach israelischen Medienberichten marschierten rund 50 000 Demonstranten am Samstagabend durch die Stadt. Die Drusen sehen sich durch ein im Juli verabschiedetes Gesetz diskriminiert, in dem unter anderem Hebräisch zur alleinigen Nationalsprache erklärt wird.

Rund 17,5 Prozent der gut acht Millionen Israelis sind Araber, 130 000 gehören der religiösen Minderheit der Drusen an. Sie unterliegen der israelischen Wehrpflicht, im Gegensatz zu anderen arabischen Israelis. »Trotz unserer uneingeschränkten Loyalität (...) sind wir in den Augen des Staates nicht gleich«, kritisierte der geistliche Führer der israelischen Drusen, Scheich Muafak Tarif, in einer Rede vor den Demonstranten. Auf Druck der Opposition debattiert das israelische Parlament nun am kommenden Mittwoch in einer Sondersitzung über das neue Gesetz. AFP/nd Seite 7