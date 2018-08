Linke Sammlungsbewegung startet am 4. September

Streit um unbefristeten Arbeitsvertrag für eine »Stütze des Bildungsministers« in Thüringen

LINKE will den Begriff «sozial schwach» aus Bezirksämtern verbannen

Indessen berührt Wagenknecht einen Punkt, an dem auch ihre Kritiker nicht vorbeikommen: Die Zustimmungswerte der Union und der SPD sinken, und es profitiert nicht die LINKE, sondern vor allem Rechtsaußen. Dem mit einem Ausbruch aus politischer Routine zu begegnen, ist einen Versuch wert.

Gleichzeitig gibt es Skepsis. Warnungen vor einer Gefährdung für das parteienförmige Demokratiesystem sind zwar läppisch, vor allem wenn sie aus Parteien kommen, die zur Krise des Parteiensystems selbst beigetragen haben. Allerdings findet die Installation der Bewegung vor dem Hintergrund des Macht- und Richtungskampfes in der Linkspartei statt, in dem es immer wieder um Thesen Wagenknechts geht, die auf eine Lösung sozialer Fragen im nationalen Rahmen hinauslaufen. Die Kontroverse darum und um die Flüchtlingsfrage war zuletzt auf dem Parteitag explodiert. Überhaupt kann man es merkwürdig finden, dass eine einflussreiche Politikerin eine Bewegung neben ihrer Partei gründet.

Sahra Wagenknechts Sammlungsbewegung, die nun den Namen »Aufstehen« trägt, wird von Hoffnungen begleitet, denn viele Menschen wünschen sich einen sozialen Aufbruch in einer nach rechts gerückten politischen Landschaft.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Eva Roth über die Kritik von FDP-Chef Christian Lindner an MeTwo

Stefan Otto fragt sich, was eine neuerliche Wehrpflicht soll

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!