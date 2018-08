Schönau am Königssee. Mehr als zehntausend Fahrgäste haben die neue Jennerbahn am ersten Betriebswochenende genutzt. Am Samstag kamen rund 4500 Besucher, am Sonntag waren es rund 7000, wie die Berchtesgadener Bergbahn mitteilte. Die Bahn hatte nach gut einjähriger Bauzeit ihren Betrieb bis zur Mittelstation aufgenommen. Die zweite Etappe bis zur Bergstation auf rund 1800 Metern soll voraussichtlich im nächsten Sommer eröffnet werden. dpa/nd