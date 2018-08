»Ich bin mir der Gefahr bewusst, dass jeder, der lange Verantwortung tragen darf, noch dazu, wenn er Erfolg hat, sich von der Realität entfremdet«, sagte Siemens-Chef Joe Kaeser einer Sonntagszeitung. Auch in der Wirtschaftsberichterstattung wird gerne personalisiert. So war dem Erfolgsmanager zuletzt häufiger ein Sonnenkönig-Image aufgepappt worden: Kaeser sonne sich im Erfolg seiner Visionen, speise mit US-Präsident Donald Trump und mische sich in die Politik ein. Und er kokettiere mit Rückzug, hieß es. Fakt ist: Sein Vertrag läuft bis 2021. Und bis dahin scheint Kaeser noch einiges vor zu haben.

Wieder einmal soll der Technikkonzern fit gemacht werden für zukünftige Herausforderungen. Der Vorstandsvorsitzende rechtfertigt die neuen Spielregeln »Nächste Generation Siemens« mit der Abwehr potenzieller Angreifer: »Wir wollen über unsere Zukunft selbst entscheiden, egal was da draußen bei Aktivisten oder den Zockern im Börsencasino...