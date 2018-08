Sukma. Indische Sicherheitskräfte haben nach Polizeiangaben 14 maoistische Rebellen getötet. Nach einem Hinweis auf den Aufenthaltsort der Kämpfer hätten Anti-Terroreinheiten diese am Montag in einem Wald im zentralindischen Bundesstaat Chhattisgarh gestellt. Die Sicherheitskräfte hätten bei dem Schusswechsel keine Verluste erlitten. Maoistische Rebellen sind in mehreren indischen Bundesstaaten aktiv. Sie kämpfen nach eigenen Angaben für die arme Landbevölkerung. dpa/nd