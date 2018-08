Eine alte Dorfdiskothek können Besucher bald im Museum besichtigen - und auch wieder in ihr tanzen. Handwerker begannen am Montag damit, die Dachpfannen der Disco »Zum Sonnenstein« in Harpstedt vorsichtig abzubauen. Tieflader werden die Teile ins Museumsdorf Cloppenburg bringen, wo die Disco wieder aufgebaut werden soll.

Direktorin Julia Schulte bezeichnete die Disco als Glücksfall für die Forschung. »Hier haben wir den seltenen Idealfall, dass wir das Gebäude und das Innenleben komplett mitnehmen können.« dpa/nd