Das Jugend-Jazzorchester Sachsen feiert 25. Geburtstag. Am Donnerstag gibt es bei der Colditzer Jazz-Nacht ein Geburtstagsständchen in eigener Sache - die Uraufführung des Stückes »Three Atmospheres - A Suite for Large Ensemble«, für das die Bigband mit Mitgliedern des »klassischen« Landesjugendorchesters verstärkt wird. Die zwei Komponisten des Werkes wirken auch mit - Clemens Christian Pötzsch am Klavier, Paul Peuker als Bandleader. Nach zwei weiteren Auftritten in Leipzig und Dresden folgt eine Konzertserie in London. Seit Gründung des Ensembles spielten knapp 600 junge Leute in der Bigband. Insgesamt gab es gut 300 Konzerte im In- und Ausland, darunter in Israel und Indien. dpa/nd