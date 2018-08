São Paulo. Die Brasilianische Arbeiterpartei hat den ehemaligen Bürgermeister von São Paulo Fernando Haddad zum Vizepräsidentschaftskandidaten des inhaftierten Ex-Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva ernannt. Die Arbeiterpartei gab die Entscheidung am Sonntag (Ortszeit) bekannt. Am Vortag war der seit April wegen Korruptionsvorwürfen inhaftierte Lula zum Spitzenkandidaten gekürt worden. Der 72-Jährige verbüßt im Gefängnis von Curitiba eine zwölfjährige Haftstrafe wegen Korruption und Geldwäsche. Er bestreitet die Vorwürfe und hält seine Verurteilung für politisch motiviert. Trotz seiner Inhaftierung liegt Lula in Umfragen vorne. Es ist aber noch unklar, ob er im Oktober tatsächlich antreten kann. In Brasilien sind in der Berufung verurteilte Staatsbürger nicht wählbar. Sollte ein Gericht letztinstanzlich gegen ihn entscheiden, würde Haddad antreten. AFP/nd