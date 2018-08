Berlin. In das geplante staatliche Tierwohllabel für Fleisch im Supermarkt sollen auch Herkunftsangaben einbezogen werden können. Verpflichtend wird diese Kennzeichnung jedoch voraussichtlich nicht, wie das Bundesagrarministerium auf Anfrage der Deutschen Presseagentur mitteilte. Bei Fleisch, bei dem die Herkunft schon jetzt nach EU-Recht angegeben werden muss, soll jedoch eine Integration dieser Angaben in das Tierwohl-Logo möglich sein. Solche Vorgaben gibt es unter anderem für frisches, gekühltes oder gefrorenes Schweine- und Geflügelfleisch mit den Angaben »Aufgezogen in ...« und »Geschlachtet in ...«. Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) strebt an, dass ein staatliches Tierwohlkennzeichen mit drei Stufen bis 2020/2021 in die Supermärkte kommt. dpa/nd