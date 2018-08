Die Opelaner in Eisenach hoffen weiter auf Licht am Ende des Tunnels. Foto: dpa/Martin Schutt

Nach dem Ende der Werksferien sind die Beschäftigten des Eisenacher Opelwerks am Montag wieder an ihren Arbeitsplätzen erschienen. Sie seien »gemäß Schichtplan zu internen Informationsveranstaltungen im jeweiligen Produktionsbereich ins Werk gekommen«, sagte ein Unternehmenssprecher auf nd-Anfrage. »Wie jedes Jahr nach der Sommerpause« habe man sie über die Planungen für ihren Bereich informiert. »Weitere Informationen werden wir zu gegebener Zeit bekanntgeben«, so der Sprecher. In den Opel-Werken Rüsselsheim und Kaiserslautern hatten die Werksferien bereits früher geendet.

Im Eisenacher Werk mit derzeit 1850 Beschäftigten werden die Modellreihen Adam und Corsa gefertigt. Das Management hatte hier den Beginn der Werksferien im Juli vorgezogen. Auslöser waren offensichtlich Lieferschwierigkeiten in Folge des Streiks der IG Metall beim Autozulieferer Neue Halberg Guss (NHG), der mit seinen Motorenteilen auch das Eisenacher Opel-Werk...