Mataram. Das erneute Erdbeben auf Lombok hat die indonesische Ferieninsel und angrenzende Gebiete schwer getroffen: Wie die Behörden mitteilten, stieg die Zahl der Todesopfer am Montag auf etwa hundert. Tausende Bewohner und Touristen mussten in Sicherheit gebracht werden. Es fehlt an Ärzten und Hilfsgütern. Das Beben der Stärke 6,9 hatte sich am Sonntagabend in zehn Kilometern Tiefe ereignet und Tausende Gebäude beschädigt. Auf den nahe gelegenen Gili-Inseln und auf Bali waren die Erschütterungen ebenfalls deutlich zu spüren. Es gab heftige Nachbeben, so einen Erdstoß der Stärke 5,3.

Da die Suche nach Verschütteten andauere, sei mit weiteren Opfern zu rechnen, hieß es. Die Bergungsarbeiten wurden durch beschädigte Straßen und Brücken erschwert. Hunderte Verletzte wurden im Freien vor beschädigten Krankenhäusern in Lomboks Hauptstadt Mataram und anderen betroffenen Gebieten behandelt. Vor einer Woche waren bei einem Beben auf Lombok mindestens 17 Menschen gestorben. AFP/nd Seite 20