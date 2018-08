Foto: Bei einem Flächenbrand an der Algarve im Süden Portugals sind mindestens 24 Menschen verletzt worden. Das meldete die Zeitung »Público« am Montag. Der Waldbrand in der bergigen Gegend um die Kleinstadt Monchique sei nicht unter Kontrolle, so die Einsatzkräfte. Mehrere Orte hätten evakuiert werden müssen, darunter mindestens eine Hotelanlage. Über 1000 Rettungskräfte mit 300 Fahrzeugen und einem Flugzeug sind im Einsatz. Hubschrauber konnten zeitweise wegen starker Rauchentwicklung nicht abheben. In Portugal herrscht seit Tagen eine extreme Hitze. Am Wochenende seien Rekordtemperaturen gemessen worden. Die höchste Temperatur wurde in Alvega im Distrikt Santarém verzeichnet. Mit 46,8 Grad ging das Dorf in die Geschichte der portugiesischen Meteorologie ein. dpa/nd Foto: dpa/Javier Fergo