in unseren Herzen die Sehnsucht verlorener Jugend.

In den Fluren das Tippen der Schreibmaschinen,

Ohnehin hätten wir gar keine Zeit für den See,

oder haben sich bereits in Luft aufgelöst.

In der Sonne schmelzen,

Polaroids von Wim Wenders im c/o Berlin

